Güvenlik korucusu aile katliamı yaptı: 2 ölü 1 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir güvenlik korucusu, bir süre önce evi terk eden eşi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü, kayınvalidesini ise yaraladı.

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Ağrı’da gerçekleşen olay, saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel Tunç’un kaldığı kayınvalidesi Hatun Tunç’un evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti.

AĞIR YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Fecri Tunç’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Birsel Tunç ve Hatun Tunç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Birsel Tunç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hatun Tunç’un ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayı haber alan Tunç ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olay sonrası kaçan Metin Tunç’un yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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