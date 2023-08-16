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Güvercin cinayeti! Parke taşıyla öldürüldü

Şanlıurfa'da güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki Celal Badem hayatını kaybetti.

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Güvercin cinayeti! Parke taşıyla öldürüldü

Olay, dün gece, Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. Celal Badem (16) ile arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı. Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki Celal’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri, Badem’in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kerem K. ile Muhammet Ali K.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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