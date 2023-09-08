Güzellik merkezinden milyonlarca liralık sahte botoks malzemesi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir güzellik merkezi ve depoya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, estetik sektöründe kullanılan 753 dolgu ve botoks ilacı, 41 botoks solüsyonu ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 750 bin lirayı bulan kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yapılan bir ihbarda, estetik merkezlerde kullanılan bazı ilaçları Türkiye’ye kaçak getiren kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Araştırmalarda kaçak ilaçları getirenlerin Bağcılar'da bir güzellik merkezi işlettiği anlaşıldı. Şüphelilerin ilaçları hem internet üzerinden sattığı hem de güzellik merkezinde uyguladığı belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Fiziki takip yapan polis ekipleri, şüphelilerin Esenyurt'ta da bir depolarının olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar tamamlanınca Bağcılar'daki güzellik merkezi ve Esenyurt'taki depoya 6 Eylül günü operasyon düzenledi.

1 MİLYON 750 BİN LİRA

Baskında, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan 753 dolgu ve botoks ilacı, 41 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEKTEN İŞLEM YAPILDI

Ele geçirilen ürünlerin bazılarının soğuk zincirle son kullanıcıya ulaşması gerekirken, sağlıksız ortamlarda tutulduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘insan sağlığını tehlikeye düşürmek’ ve ‘kaçakçılık’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

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