Hablemitoğlu’nun eşinden suikast sanığına: Gülüşünü çok net hatırlıyorum

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu savunma yaptı. Duruşmada söz alan Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise o tarihlerde eşiyle sanığın görüştüğünü söyleyerek, "Ben sizin gülüşünüzü de çok net hatırlıyorum" dedi.

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Ankara’da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022’de, MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Bozkır, 8 Şubat’ta ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat 2022’de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli Albay Levent Göktaş da Bulgaristan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye iade edildi. Soruşturmada son olarak ‘FETÖ/PDY üyeliği’ ve ‘casusluk’ suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem, eski istihbaratçı Enver Altaylı, emekli Albay Levent Göktaş, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Binbaşı Fikret Emek hakkında ağırlaştırılmış müebbet, eski Yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak hakkında 20 yıla kadar ve Mehmet Narin hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dün Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşma bugün de devam etti. Duruşmada sanıklar hazır bulundu. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül ve kızı Tuğba Hablemitoğlu da duruşmaya katıldı.

“CİNAYET TARİHİNDE KAZAKİSTAN’DAYDIM”

Mahkeme başkanı, Hablemitoğlu’nu 2 el ateş ederek öldürmekle suçlanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’na savunma yapması için söz verdi. Mumcuoğlu, kendisine isnat edilen suçları kabul etmediğini belirterek, 1992’de teğmen rütbesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında göreve başladığını, davanın sanıklarından Levent Göktaş, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır ile çeşitli dönemlerde görev yaptığını söyledi.

Kasım 2002’de Kazakistan’da eğitim tim komutanı olarak görevli olduğunu ve o tarihten itibaren Göktaş’ın emrinden çıktığını dile getiren Mumcuoğlu, “İddianamede Göktaş’ın beni gönderdiği doğru değildir. Göktaş’ın beni tayin yetkisi yoktur. Beni Kazakistan’a göndermesi mümkün değildir. 17 Kasım 2002’de 4 askerle THY’ye ait tarifeli uçakla gittik. 17 Mayıs 2003’de geri döndüm” dedi.

MESAJLAŞTIKLARINI İDDİA ETTİ

Sanık Mumcuoğlu, cinayetin işlendiği tarihte Kazakistan’da koruma tatbikatı kursu verdiğini, bu durumun kursiyerlerle çektirdiği fotoğraflar ve dağıttığı diplomaların tarihlerine bakıldığında anlaşılacağını söyledi. Eşiyle cinayetin işlendiği dönemde telefonundan mesajlaşmadığı için Kazakistan’da olmadığının iddia edildiğini aktaran Mumcuoğlu, o dönem ‘Messenger’ isimli sosyal medya platformu üzerinden eşiyle haberleştiklerini ve bu nedenle mesajlaşmadıklarını iddia etti.

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU: BENİM ODAMDA GÖRÜŞTÜLER

Mustafa Levent Göktaş’ın emriyle masum bir insanı katlettiğinin iddia edilmesini anlayamadığını söyleyen sanık Mumcuoğlu, “İddianameye göre Kazakistan’a çıkıp Kıbrıs’a, oradan da Ankara’ya geliyorum. Kıbrıs’tan eşimi arıyorum ve olayda kendi arabamı kullanıyorum. Benim anlamadığım husus; bu kadar tedbirli olduğum halde bu hatalar yapılır mı? Savcılık iddialarını belgelerle çürüttüm. Ne zamandan beri Zihni Çakır’ın iddiaları kurumlardan muteber oldu, onu anlamıyorum” diye konuştu.

“GÜLÜŞÜNÜZÜ ÇOK NET HATIRLIYORUM”

Ardından sanık Mumcuoğlu’na, Şengül Hablemitoğlu’nun kendisini tanıdığına ilişkin beyanı soruldu.

Bu sırada söz alan Şengül Hablemitoğlu, “Necip bana bir askerin kendisiyle görüşeceği bilgisini verdi. Yaptığı çalışmalarla ilgili benim bulunduğum fakültedeki odamda görüşmek için odama geldiler. Benim odamda görüştüler. Görüşmeyle ilgili çok detaylara girmedik. Bazı konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi bana. 20 yıl önceden söz ediyoruz. Kendisini 5-10 dakika kadar gördüm. Kendisini çok net benzetiyorum. Ben sizin gülüşünüzü de çok net hatırlıyorum. Ancak ‘O kişi bu insandır’ demek vicdani sorumluluk gerektirir. Çok benzetiyorum; gülümseyişine kadar” dedi.

“HABLEMİTOĞLU İLE GÖRÜŞEN BEN DEĞİLİM”

Bunun üzerine söz alan sanık Mumcuoğlu, “Benim resmim ve ismim 20 yıldır her yerde dolaşıyor. Medya vasıtasıyla psikolojik dizayn edilmiştir. Ben sizin gözlerinize bakarak söylüyorum; sizinle ve eşinizle görüşmedim. Mayıs 2016’da MİT’e geçtim. 2021 Eylül’de albay rütbesinden kendi isteğimle emekli oldum. Gazeteci Abdurrahman Şimşek yazılarında beni ‘tetikçi’ olarak ifade etti. Dost Tarikatı lideri cinayetini benim işlediğime yönelik yazılar yazdı, ancak bunlar gerçek değil” diye savunma yaptı.

“BİRÇOK KİŞİYLE ANLAŞMAZLIĞIM OLDU”

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, sanık Mumcuoğlu’na, Nuri Gökhan Bozkır ve çalıştığı kurumdaki kişilerle husumeti olup olmadığını sordu. Mumcuoğlu, “Benim şansızlığım onunla aynı yerde çalışmak, bunun dışında bir husumet yok. Bu tür şeyler açık şekilde söylenmez ama MİT’te birçok kişiyle anlaşmazlığım oldu” dedi.

Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun savunmasını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 1 saat ara verdi. (DHA)

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