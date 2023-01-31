Habur Sınır Kapısı’nda gümrükçüler yaşlı çifte şiddet uyguladı

Habur Sınır Kapısında gümrük muhafaza görevlileri yaşlı bir çifte şiddet uyguladı. Valilik iki gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Habur Sınır Kapısında dün akşam gümrük muhafaza görevlileri tarafından bir kadın ve erkeğe uygulanan şiddet, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gümrük muhafaza görevlilerinin yerde bir erkeği darp ettiği, buna tepki gösteren kadına da bir görevli tarafından tekme atıldığı yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şırnak Valiliği, 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Habur Sınır Kapısında 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak, Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır denildi.





BARO: ARAŞTIRIYORUZ

Şırnak Barosu da olayla ilgili açıklama yaparak, Sosyal medyaya yansıyan bir kısım görüntülerde Habur Sınır Kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir. Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır ifadeleri kullanıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da teslim oldu

İlginizi Çekebilir AYM bir kez daha tescilledi: Gezi'de toplanma hakkı ihlal edildi