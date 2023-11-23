Hac kayıtları ne zaman bitiyor, Hac fiyatları ne kadar?

Hak kazanan hacı adayları için Hac kayıtları 24 Kasım tarihine kadar kayıtlarını e-Devlet üzerinden yapılıyor. Hac fiyatları 2 kişilik odada 1 kişilik konaklama için 28 bin 500 SAR olarak belirlendi. 2024 yılı için Hacca gidiş tarihleri 9 Mayıs ile 12 Haziran belirlenirken dönüşler ise 22 Haziran ile 17 Temmuz tarihlerinde olacak.

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Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kesin kayıt tarihi yaklaştı. Hac için kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinin ardından gidiş, dönüş tarihleri ve Hac fiyatları belli oldu.

HAC KURASI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Hac kura sonuçları 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

HAC KESİN KAYITLARI 6-24 KASIM ARASINDA

Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır.” AA

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?

1 Kişilik Konaklama Ücreti

Oda 1 Kişilik Ücret (SAR) 4 Kişilik 24.500 3 Kişilik 26.500 2 Kişilik 28.500 Yaş Grubu Oda Sayısı Ücret (SAR) 0-2 2-3-4 7.200 3-7 2-3-4 14.000 7-12 2-3-4 15.350

KONAKLAMA SÜRESİ

– Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

– Toplam konaklama süresinin uzaması halinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

– Medine-i Münevvere ‘de konaklama süresi 3 ile 5 gün arasında olacaktır.

UÇUŞLAR

– Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.

– Hac yolcularımızın tercih ettikleri havalimanından kafile oluşmaması halinde ulaşımın Başkanlığımızca sağlanması kaydıyla uçuşları kendilerine en yakın havalimanından yapılacaktır.

2024 YILI HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

GİDİŞLER

09 Mayıs – 12 Haziran 2024

(1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445 tarihleri arası.

DÖNÜŞLER

22 Haziran – 17 Temmuz 2024

(15 Zilhicce 1445 – 1O Muharrem 1446) tarihleri arası.