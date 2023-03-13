Hac kesin kayıtları e-Devlet üzerinden başladı
2023 yılı hac kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden adaylarla paylaşıldı. Hacca gitmeye hak kazanan adaylar 24 Mart tarihine kadar kayıtlarını e-Devlet üzerinden yaptıracaklar.
DİYANET İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu.
HAC KESİN KAYITLARI E DEVLET’TE
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler” denildi. (DHA)