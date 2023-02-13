Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek?

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan adayların beklediği Hac kurası hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan hac kuraları deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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Hac kuraları tarihi Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak konusu olurken, Diyanet açıklama paylaştı. Bu yıl hacca gidecek adayların beklediği kura çekimi ertelendi.

HAC KURALARI ERTELENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

Açıklamada, “15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

83 BİN KİŞİ HAVCA GİDECEK

Hac kurası sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

Böylece hac kontenjanı salgın öncesine dönen Türkiye, nüfusunun yaklaşık binde bir oranında hacı adayını Suudi Arabistan'a gönderecek.