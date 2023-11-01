Hac kuraları ne zaman? Hac kura sonuçları için tarih belli oldu
"Hac kuraları ne zaman çekilecek" sorusu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasıyla yanıt buldu. Erbaş, Hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü çekilecek açıklamasında bulundu. Hac kura sonuçları 2 Kasım Perşembe günü saat 21.00’den itibaren e-Devlet’ten öğrenebilecek.
Hac kuraları, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar arasında hacca gitme hakkını kazanmak için çekilecek. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan adayların beklediği Hac kurası tarihi belli oldu.
HAC KURALARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin.” ifadelerini kullandı.
HAC KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.