Hac kurası ne zaman, saat kaçta? Hac kura sonuçları için saat verildi
Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 Kasım Perşembe günü çekilecek. Hac kuraları saat kaçta çekilecek duyurulmadı ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kura çekiminin öğleden önce başlaması bekleniyor. Hac kura sonuçları, aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 2024 hac ibadeti için ücretler ise kura çekimi sonrasında açıklanacak.
Her yıl milyonlarca hacı adayının ve Umre ibadetlerini yerine getirebilmek için sabırsızlıkla beklediği hac kuraları bugün itibariyle gerçekleştirilecek. Hac kurası, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek, sonuçlar aynı gün erişime açılacak.
HAC KURALARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü çekilecek açıklamasında bulundu.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb’imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin.” ifadelerini kullandı.
HAC KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN?
Hac kura sonuçları 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 21.00’den itibaren e-Devlet’ten öğrenebilecek.
2024 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Hac kuraları sonrasında gitmeye hak kazanan hacı adaylarının ödeyeceği ücret henüz açıklanmadı, kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl açıklanan hac ücretleri şu şekildeydi;
2 Kişilik Oda 26.000 SAR
3 Kişilik Oda 24.000 SAR
4 Kişilik Oda 22.000 SAR