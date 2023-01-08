Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Hacettepe Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adaylar, başvurularını, 02-16 Ocak 2023 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.