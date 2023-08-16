Abone Ol

Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın

18 Ağustos'ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin yapılacağı Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın

AYRINTILAR GELECEK

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam