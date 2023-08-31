Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul’daki kaza sabah saat 09.00 sıralarında Beykoz-Riva yolunda meydana geldi. Memet Kalyon’un kullandığı hafriyat kamyonu ile Kenan Avcı’nın kullandığı otomobil çarpıştı.
İki araç da yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmesine demir korkuluklar engel olurken, otomobil sürücüsü ise aracın içinde sıkıştı.
Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini aradı. Vatandaşlar, ekipler gelene kadar otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması otomobilden çıkarılan Kenan Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (DHA)