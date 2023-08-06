Hafta ortasında yağış sürprizi: Oh be dedirtecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yerel yağışlar zaman zaman kendini gösterecek, hafta ortasında ise geniş alana yayılacak. Bir süredir bunaltıcı günler yaşatan hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna dair güncel tahminler yayınlandı. Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası son günlerde vatandaşlara zor zamanlar yaşatıyor.

Tahminlere göre hafta ortasında yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışın kendini gösterdiği şehirlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

BUGÜN İÇİN BAZI ŞEHİRLERE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş’ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.