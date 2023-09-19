Hafta sonu hava durumu tahminleri: 40 dereceye yaklaşacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurtta yerel olarak kendini gösterecek sağanak yağışlar cuma günü etkisini yitirecek ve ülke genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık değerlerinde yükseliş gözlenecek, sıcaklık bazı şehirlerde 38 dereceye kadar çıkacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurtta yer yer kendini gösteren yağışlı hava bir süreliğine mola verecek, ülkede hava sıcaklıkları yükselecek.

CUMARTESİ GÜNÜ 40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Tahminlere göre cumartesi günü yurtta güney şehirlerimizde sıcak hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, Ege Bölgesi’nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 40 dereceye yaklaşacak.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

Bugün lkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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