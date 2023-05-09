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Hafta sonuna kadar sürecek… Sağanak uyarısı!

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun önemli bir kısmında sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar hafta sonuna kadar kuvvetli şekilde sürecek, yeni haftayla gücünü kaybedecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:18 - 09 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Hafta sonuna kadar sürecek… Sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Türkiye’nin büyük bölümünde kendini gösterecek olan yağışlar yer yer kuvvetlenecek. Sağanak yağış cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedecek.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Batman Cumartesi Diyarbakır Hatay Meteoroloji Siirt Türkiye
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