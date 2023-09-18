Haftanın ilk gününde İstanbul’da trafik kilit

İstanbul'da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Megakentin her iki yakasında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

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İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana Avrupa Yakası’nda, Yenibosna’nın her iki istikametinde, Avcılar’da Topkapı istikametinde ve TEM Otoyolu Firuzköy’den Ankara yönüne doğru trafik yoğunluğu gözleniyor.

Haliç Köprüsü girişlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde, TEM Hasdal Kavşağı ile Harp Akademileri Kavşağı Ankara istikametinde, Beşiktaş Meydanı, Barbaros ve Büyükdere Caddesi ile köprü bağlantı yollarında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

KÖPRÜ BAĞLANTILARINDA YOĞUN TRAFİK

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda, Ataşehir, Kozyatağı, Kadıköy ve Maltepe’nin her iki istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında araçlar zorlukla ilerliyor.

Okulların olduğu bölgelerdeki ara sokaklar ve caddelerde de servis araçları ve ailelerin çocuklarını kendi araçlarıyla getirmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 64 olan trafik yoğunluğu, saat 09.18 itibarıyla yüzde 54’lere kadar gerilemiş durumda. (AA)

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