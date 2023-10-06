Hainler iki gün önce de bir başka aracı taramış

Ankara’da 1 Ekim günü biri kendini patlatan, diğeri öldürülen PKK’lı 2 terörist, 28 Eylül’de Kayseri’de bir aracı gasp etmek istedi. Aracı taranan sürücü durmayarak kurtuldu. Hainler iki gün sonra Veteriner Mikail Bozdoğan’ı vurup, aracını gasp ederek saldırıda kullandı...

Saygı ÖZTÜRK

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Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Avlağ mahallesinde veteriner teknisyeni 24 yaşındaki Mikail Bozlağan'ı öldürüp aracı gasp edilmeden iki gün önce de Kayseri ve Civarı Türk A.Ş.'nin (KCETAŞ) taşeron olarak elektrik bakım ve onarım işini yapan Akbayır firmasının elemanlarını taşıyan aracı durdurmak için Kalaşnikof silahlarla ateş açtıkları ortaya çıktı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Akbayır şantiyesinde çalışan 5 işçi memleketleri Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine yetişebilmek için 28 Eylül Perşembe akşamı Tufanbeyli ilçesi üzerinden yola çıktı. İşçiler saat 23.30 sıralarında Develi'nin Köseler köyü sınırlarına geldiklerinde silahlı iki kişi tarafından yolları kesilmek istendi. Silahlarını doğrultup aracın durması için işaret ettiler. Ancak aracı kullanan sürücü korkuyla gaza bastı. Teröristlerden birisi aracın altında kalmamak için kendisini yolun kenarına atarken diğer terörist arkalarından ateş açtı. Açılan ateş sonucu araca iki kurşun isabet etti.

İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırıdan yara almadan kurtulan 5 elektrik bakım onarım işçisi, durumu en yakın Jandarma Karakolu olan Bakırdağı Jandarma Karakoluna telefonla ihbar ederek yardım talebinde bulundular. Ancak iddiaya göre karakoldakiler, son günlerde yörede yaban domuzu sayısı arttığı için avcıların çoğaldığını, ateş açanların avcı olabileceğini, buna rağmen şikayetçi olmak istiyorlarsa bizzat karakola gelmeleri gerektiğini belirtince işçiler cenazeye geç kalmamak ve bir de saldırıya uğradıkları yola geri dönmemek için memleketleri Göksun ilçesine gittiler.

Bununla da yetinmeyen işçiler araçlarında ki kurşun izini gösteren fotoğraf çekerek karakolda görüştükleri görevliye fotoğrafını yolladılar. İşçiler cenaze evine gitmeden önce tekrar Göksun ilçe sınırları içinde bulunan Jandarma Karakoluna da giderek benzer şikayette bulundular. Ancak karakol, söz konusu saldırının meydana geldiği yerin kendi görev bölgeleri kapsamında bulunmadığı için bir şey yapamayacaklarını, Bakırdağı Karakoluna giderek şikayetçi olmalarını önerince işçiler yakınlarının cenazesine gittiler. İçişleri Bakanlığı'na yapılan canlı bomba eylem girişiminden sonra işçilerden İ.T.'nin Bakırdağı Jandarmasına uğrayarak saldırı olayıyla ilgili ifade verdi.

İKİ GÜN SONRA

Bu saldırı olayından iki gün sonra yani 30 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde işçilerin saldırıya uğradığı Kösler Köyüne araçla yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bulunan Çataloluk Köyüne bağlı Avlağı mezrası yolunda 24 yaşında ki Mikail Bozlağan uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş kullandığı 38 TP 962 plakalı araçta Pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik bombalı saldırı girişiminde kullanılmıştı.

Tüm bu gelişmelerden sonra gerek Ankara'dan Kayseri'nin Develi İlçesi Bakırdağı nahiyesi ve Avlağı mezrasına giden Terörle Mücadele ekipleri, İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Jandarma Genel Komutanlığı uzmanları yörede geniş çapta soruşturma yürütüyor. Aracın gasp edildikten sonra nereye götürüldüğü, bomba yüklemesinin nerede yapıldığı, Ankara'ya gelinceye kadar plaka tanıma sisteminin neden ikaz vermediği, hangi konularda ihmaller olduğu da kapsamlı bir biçimde araştırılıyor.

Eski Milli Savunma Bakanı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'da, Develi'nin Avlağı mahallesine gidip baba Ramazan Bozlağan ve anne Fatma Bozlağan'a başsağlığı dileğinde bulundu.