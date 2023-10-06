Fidan-Blinken görüşmesinde SİHA detayı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede düşürülen SİHA’nın da gündeme geldiği belirtilirken Hakan Fidan'ın "Washington yönetiminin terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle vurguladığı" ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ile Antony Blinken arasında yapılan telefon görüşmesine dair bir bilgilendirme yaptı.

“YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN”

Bilgilendirme metninde, “(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir” ifadeleri kullanıldı.

DÜŞÜRÜLEN SİHA

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesinin de gündeme geldiği belirtilen bilgilendirme notunda şunlar kaydedildi:

“Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir SİHA’mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır.”

Görüşmede ayrıca iki bakanın, NATO genişlemesi konusunu da ele aldığı belirtildi. (AA)

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