Hakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında, Alman mevkidaşı Baerbock ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyeliği süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konuları ele alındı. (DHA)