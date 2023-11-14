Hakim, Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Denetimli serbestlik hakkından faydalanamayan ve 3 aydır cezaevinde bulunan gazeteci Barış Pehlivan'dan yazdığı bir yazı nedeniyle şikayetçi olan Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner şikayetinden vazgeçti.
‘Mide Bulandıran Öykü' başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti.
Dilekçede, “Barış Pehlivan'dan her ne kadar şikayetçi olmuş isem de şikayetimden vazgeçiyorum” ifadesi yer aldı.
Müşteki hakimin avukatı tarafından sunulan dilekçede ise, sanık hakkındaki şikayetten vazgeçildiği belirtilerek, gereğinin yapılması talep edildi.