Hakkını isteyen işçiler kendilerini madene kapattı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan 160 işçi, kesilen maaşları ve aylardır ödenmeyen alacakları nedeniyle kendilerini yeraltına madene kapattı. İşçiler taleplerinin karşılanmaması durumunda açlık grevine gidecekler.

Kemal ATLAN

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 5 gün kala dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret ederek işçilere propaganda yapmıştı.

Oktay ve Dönmez, santralin TMSF'den şirkete devri sırasında yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, ücretsiz izindeki işçilerin işe geri döndüklerini söylemiş, sürecin takipçisi olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişlerdi.

Maden işçileri dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Oktay ve Dönmez'in bu ziyaretinden üç ay sonra Yunus Emre Santrali'nde çalışan yüzlerce işçi haklarını alamadıkları için eylem başlattı. Önce mesai saatleri dışında oturma eylemi yapan işçiler son olarak eylemlerini madene taşıdı.

KENDİLERİNİ MADENE KAPATTILAR

Maden işçileri, 9 aydır ödenmeyen kıdem tazminatları, 650 kişinin toplu iş sözleşmesinden doğan ve yüksek hakemden gelen karar bağlamında kişi başı ortalama 150 bin TL olan alacaklarının ödenmesi, çalışanlardan kesilen bireysel emeklilik ve icra kesintileri hesaplarına yatırılmaması, maaşların düzenli ödenmemesi, işçilere tebliğ edilmeden çalışma yerlerinin değiştirilmesi ve maaşlarının düşürülmesi nedenlerinden dolayı bugün kendilerini madene kapattı.

Eylemi madene taşıyan maden işçileri, madene girmeden önce yaptıkları açıklamalarla taleplerinin bir an önce karşılanmasını istedi.

“SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Kocabıyık, işyerinin devir olan tarihte 550 üyesi ve 700 çalışanı bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

*Geçen Aralık ayında açıklama yapan firma yetkilileri 250 kişiyi ücretsiz izine çıkarmıştır. Devir aşamasında firmadan ayrılan ve akabinde emekli olan 240 çalışan üyemiz iş akdini fesih etmiş olup hakkı olan kıdem tazminatları taraflarına 9 aydır ödenmemiştir.

*Bilindiği üzere kıdem tazminatı peşin ödenmesi gerekir. Bunun dışında ücretsiz izine çıkarılan üyelerimize mağdur olmamaları için her ay taahhüt edilen aylık avanslar tam anlamıyla yerine getirilmemiştir.

*Ayrıca 9 aylık zaman zarfında maaşları tam gününde ödenmediği gibi bazı aylarda parçalı ödenip bazı aylarda ise takip eden aya geçmiştir.

*Ayrıca çalışanların hesaplarından kesilen bireysel emeklilik ve icra kesintilerindeki sıkıntıları defalarca söylememize rağmen bir düzeltilmeye gidilmemiştir. Burada çalışan işçi kardeşlerim sadece hakkı olanı istemektedir.

“YERALTINDA ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ YERÜSTÜNE GÖRE UYARLANDI”

2016 yılından bugüne kadar yapılan toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıktan dolayı yüksek hakem kurulunda bağıtlanıp, haklarının uygulanmadığını vurgulayan Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Kocabıyık şunları söyledi:

*TMSF başkanlığına yaptığımız hem yazılı hem sözlü uyarılara rağmen cevap alınamamış devir aşamasından bugüne kadar geriye dönük alacaklarımızın akıbeti hakkında hiçbir zaman net cevaplar verilmemiştir.

*Ayrıca açılan davamız mahkeme tarafından ve istinaftan onaylı bir şekilde apaçık ortadadır. Yeraltı çalışma ruhsatlarının kendilerine verilmediğini ifade edip yeraltı çalışanı 190 kişinin temmuz ayı içerisindeki sigortaları ve ücretleri herhangi bir tebliğ yapılmadan çalışanların sigortaları ve ücretleri yerüstüne uyarlanmıştır.

*250 kişinin 9 aydır ödenmeyen kıdem tazminatı verilmemiştir. 2016 yılından bugüne kadar yüksek hakem kurulundan gelen karar bağlamında uygulanmayan toplu iş sözleşmelerin uygulanmaması ve geriye dönük alacaklarımız verilmedi.

*Bireysel emeklilik ve icra kesintileri üyelerimizden kesilip hesaplarına aktarılmadı. Temmuz ayında yeraltı çalışanlarına tebliğ yapılmadan sigortaları ve ücretleri yerüstüne göre uyarlandı.

*2016-2022 yılları arası emekliliğinden dolayı ayrılan çalışanların kıdem tazminatlarının verilmemesi ana gündem sorunlarımızdır.

AÇLIK GREVİ BAŞLATACAKLAR

Taleplerinin karşılanması amacıyla kendilerini madene kapatan 160 maden işçisi bir an önce taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Doruk Madencilikte çalışan işçilerin sabrı kalmadığını da belirten Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Kocabıyık, “Başlıca sorunlardan dolayı çalışanların hak ettiği ortalama 400.000 TL civarındadır. Bu zor geçen hayat şartlarında temel ihtiyaçlarımızı karşılamak ve önümüzdeki günlerde açılacak olan okulların eğitim masraflarının karşılanması bu yaşadığımız mağduriyette hiçbir şekilde mümkün değildir. Hal böyleyken sabırlı olmamız ve duyarsız kalmamızda söz konusu olamaz. Sesimizin duyulmaması ve sorunlarımıza çözüm bulunulmaması sonucunda işi aksatmadan ve iş yerine herhangi bir zarar vermeden 4 gündür yaptığımız oturma eylemimizi yer altında açlık grevi boyutuna taşıyoruz. Başta TMSF olmak üzere işveren yetkilileri ve devlet büyüklerimizden sorunlarımıza çare olmalarını bekliyoruz” dedi.

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