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‘Hakkınızı helal ediyor musunuz?’ sorusuna zehir zemberek cevap

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu vatandaşlardan ‘helallik’ istemişti. Fatih Portakal, SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni'nde bir depremzedeye 'hakkınızı helal ediyor musunuz' diye sordu.

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