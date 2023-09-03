Haklarını arayan işçiler, ‘Yüz kızartıcı’ suçtan işten atıldı

Tunceli’de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (FEDAŞ) çalışan ve düşük ücret ve güvencesiz iş koşulları nedeniyle iş bırakma eylemine devam eden elektrik işçilerinden 17'si tazminatsız işten çıkarıldı. İşten çıkarma gerekçesine "yüz kızartıcı suç" işleme anlamına gelen 25. Madde yazıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'de düşük ücret ve güvencesiz iş koşullarını gerekçe gösterip greve çıkan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçilerinin 17'si işten çıkarıldı.

26 gündür grevde olan işçilerin seçtiği temsilciler, patronun görüşme talebi üzerine Elazığ Fırat Elektrik Bölge Müdürlüğünde patronla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından grevde olan işçilerden 17'sinin telefonlarına gönderilen mesajla işten çıkarıldığı öğrenildi.

İŞÇİLER, ŞİRKET ARACINA ZARAR VERMEK VE DARPLA SUÇLANDI

İşlerine son verilen işçilere FEDAŞ tarafından gönderilen mesajda, “Şirketimiz tarafından kamu hizmeti verildiği esnada, Mehmet Ertekin'in kullandığı şirket aracının önünü keserek şirket aracına zarar verdiğiniz, Furkan Gürbüz ile Melih Yüksel'in içinde bulunduğu şirket aracına zarar verdiğiniz ve ilgili şahısları darp ettiğiniz sabit olup İş Kanunun 25/ II. maddesinin d bendi gereğince iş akdiniz 02.09.2023 tarihi itibariyle haklı nedenle derhal fesih edilmiştir” denildi.

“GÖRÜŞMEDE OLMAYAN ARKADAŞLARIMIZ DA İŞTEN ÇIKARTILDI”

İşten çıkartılan işçilerden İlhan Enbek, FEDAŞ Tunceli İl Müdür yardımcısı Mehmet Ertekin'in işçilerin eylemlerini hedef gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Hakkımızı aramak için yapmış olduğumuz eylemle ilgili Pülümür ilçesinde kara propaganda yapması sonrası bu durumu oradaki köylüler bize söyledi. Biz de müdür yardımcısıyla görüşmeye gittik. Görüşmede Mehmet Erketekin bizleri ezme pahasına aracını üzerimize sürdü. Hatta birkaç arkadaşımıza da vurup geçti.

Orada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Cuma akşamı Tunceli FEDAŞ il müdürü, arkadaşlarla gelip konuşmuş ve sendika temsilcileriyle görüşmek istemiş. Sendika temsilcileri de ‘işçiler yanımızda olmadan biz herhangi bir görüşme yapmıyoruz' demişler.

Sonrasında sendika temsilcileri ve üç arkadaşımız Elazığ FEDAŞ il müdürlüğüne giderek bir görüşme yaptılar. Sonrasında arkadaşlarımız geri döndükten 15-20 dakika sonra 17 işçi arkadaşımızın telefonuna FEDAŞ'tan mesaj geldi 25. Madde yüz kızartıcı suç işlediğimiz gerekçe gösterilerek ben dahil 17 kişiye tazminatsız olarak işimize son verildi.

Kaldı ki arkadaşlarımız daha Tunceli'ye gelmeden buraya yüzlerce çevik kuvvet ve sivil polis yığdılar. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın içerisinde müdür yardımcısıyla görüşmeye gelmeyen arkadaşlarımız da var.

Görüşmede ve arbedenin içerisinde olmamalarına rağmen o arkadaşlarımız da sorumlu tutuldu. Eğer bu şirket adilse üzerimize araç süren bu müdür yardımcısı hakkında neden işlem yapmıyor?”