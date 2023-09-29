Halay başı olma kavgası sokağa taştı

İstanbul Esenyurt'ta bir kına gecesinde gelin ve damat tarafı arasında halay başı olma tartışmasıyla başlayan kavga sokağa taştı.

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Esenyurt İstiklal Mahallesi’ndeki bir kına gecesinde gelin ve damat tarafı arasında halay esnasında, halay başı olma nedeniyle tartışması çıktı.

İki tarafın da halay başı olmak için mendil kapma telaşı bir süre sona küfürlü kavgaya dönüştü. Düğün salonunda kavga daha sonra sokakta da devam etti.

Bazı davetlilerin tarafları sakinleştirme çabası da sonuç verdi. Sokaktaki kavga seslerini üzerine mahalle sakinlerinin haber verdiği polis ekipleri olay yerine gelerek kavgayı sonlandırdı. (DHA)