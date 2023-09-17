Halı sahada kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 38 yaşındaki Adem Kaymakçı, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaymakçı, hayatını kaybetti.
Kocaeli’de dün akşam saatlerinde Yeni Yalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Adem Kaymakçı ve arkadaşları, halı sahada futbol oynamaktaydı. Birdenbire kalp krizi geçiren Kaymakçı, yerde bayıldı. Arkadaşları hemen 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Üç çocuk babası olan Kaymakçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Adem Kaymakçı’nın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (AA)