Diyanet’ten “Halil Konakçı” kararı

"Hatay, Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" diyen imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı.

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Laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı’ya tepkiler büyüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı telefonla aradığını belirten İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı.

– Bildiğiniz gibi bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli Halil Konakçı isimli şahsın Türk Milletini rencide eden provakatif açıklamaları gündemimizi meşgul etmektedir.

– Bu hadsiz açıklamalar sebebiyle sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız adına DİB Ali Erbaş'ı aradım, kendisi yurtdışında olduğu için Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile görüşme gerçekleştirdik.

– Söz konusu şahısla ilgili “neden bir işlem yapılmadığını” sorduk ve Genel Başkanımızın hassasiyetini açıkça kendilerine ilettik.

– Ardından bu provakatör şahısla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını tarafımıza bildirdiler. Bu işin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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