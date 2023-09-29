Halıya sarılı ceset soruşturmasında 3 tutuklama

Pendik'te meydana gelen vahşi cinayetle ilgili yapılan soruşturmada, Özbekistan uyruklu bir kişinin cesedi halıya sarılarak sokağa atılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İstanbul’da 24 Eylül tarihinde Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak’ta Umidillo Mirmahkhmudov’un cesedi bir halıya sarılı halde bulundu. Bu dehşet verici olayın ardından, cinayetle ilişkilendirilen maktulün eski eşi Mukhtasarkhon M. ve Abdulborıy M. dahil olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri savcılıkça alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

‘NAKLİYECİLERE SÖYLEMEDİK’

Şüphelilerden Abdulborıy M, hakimlikteki ifadesinde maktulü kendisinin öldürdüğünü açıkladı. İfadesinde, “Bu olayı isteyerek gerçekleştirmedim. Maktul, benim evime bıçakla gelmişti. Üzerime gelip bıçağı bana doğrulttu. Bıçak elinden düştüğünde, onu aldım ve kendimi savunmak için istemeyerek bıçağı kullandım. Yakalandıktan sonra eşim bu durumu öğrendi. Halının içinde ceset olduğunu kimse bilmiyordu. Cesedin içinde olduğunu nakliyecilere de söylemedik. Olaydan dolayı büyük bir pişmanlık duyuyorum.” dedi.

Nöbetçi hakimlik tarafından ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Abdulborıy M. ve Mukhtasarkhon M. “kasten öldürme” suçundan, Akmal D. ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Bahrıttın N. ve Mehmet Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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