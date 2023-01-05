Halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 51 HO 1027 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kavşağı’nda, R.B’nin kullandığı 06 AF 6539 plakalı otomobille çarpıştı.
ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 1’i ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)