Halkın parası böyle çarçur ediliyor! Milyonlar çöpe gitti…

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinin Göçerli Köyü’nde 2022 yılının Temmuz ayında 5 milyon TL’ye ihale edilen Kayadan Oyma Gömme Patates Depo İnşaatı tamamlanmak üzereyken çalışmalar bir anda durduruldu. Çalışmaların depodan geçen fay hattı nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Müslüm EVCİ

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2022 yılının Temmuz ayında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Göçerli Köyü'nde yaklaşık 5 milyon TL bedelle ihalesi yapılan ‘Kayadan Oyma Gömme Patates Depo İnşaatı'nın yüzde 70'e yakını tamamlanmak üzereyken çalışmalar bir anda durdu. Mayıs 2023'te hizmete açılması planlanan, 4 loca ve tek koridordan oluşan, yaklaşık 4 bin ton depolama alanının olacağı deponun yapımı yarıda kaldı.

“ÇALIŞMALAR 4 AY ÖNCE DURDURULDU”

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantısına Kayadan Oyma Gömme Patates Depo İnşaatı'nın durma gerekçesi ortaya çıktı. İYİ Parti'li Meclis Üyesi Murat Orhan, bu çalışmaların neden durduğunu sordu. Orhan, “Dinar'ın Göçerli Köyü'ne geçen yıl güzel bir yatırım kararı almıştık. Buraya 5 milyon TL'ye doğal mağara ve saklama alanı inşa edilecekti. Bu bölgede üretilen patateslerin doğal saklamaları ile ilgili piyasa değeri üzerinden satılması hedefleniyordu. Antalya, Isparta gibi illerdeki narenciye üreticilerinin satın alma ya da kiralama yöntemi ile ilgili bir pozisyon oluşacaktı. Bölgesel olarak katma değeri yüksek olan fevkalade güzel bir yatırımdı. Bu yatırımın 3-4 ay önce çalışmaların durduğunu ve burada bir takım sıkıntıların oluştuğunu biliyoruz. Özellikle bu yapılan galerilerin ve yüzde 70 oranında bitmiş olan bu doğal depoların hemen üzerinde köylerin ihtiyacını karşılayan su deposu olduğunu biliyoruz. Buradaki sıkıntılardan dolayı faaliyetlerin durduğunu biliyoruz. Yüklenici firmanın maliyetlerini ve buradaki riskleri tam olarak bilemiyoruz. Bu konuyla ilgili genel sekreterimizden bir açıklama istiyoruz” dedi.

“FAY HATTI GEÇTİĞİ İÇİN FAALİYETE GEÇMEYECEK”

Bunun üzerine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim söz alarak, depoların içinden fay hattı geçtiğini bu yüzden projenin durdurulduğunu söyledi.

Bilim, “Oradaki depo maalesef Murat Bey'in bahsettiği nedenlerden dolayı değil, içerisinde fay hattına rastlanıldığı için çalışmalar durduruldu. Bu konuyla ilgili Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi ile bilimsel çalışmalar yaptık. Her iki üniversitemizden buradaki çalışmaların mevcut fay hattından dolayı ivedilikle durdurulması ve girişlerinin kapatılması yönünde rapor geldi. Biz o raporu uyguladık. Herhangi bir sıkıntı olmaması için gerekli önlemleri aldık. Teknik konuda arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Şu anda mevcut depo olarak değerlendirebilir mi buna bakılıyor. Ama mevcut haliyle fay hattı içinden geçtiği için üniversite raporundan çok net bu ifade edilmiş, bu yüzden oradaki çalışmaları durduruyoruz. Orası faaliyete geçmeyecek. Fay hattı geçtiğinden dolayı” diyerek durumu anlattı.

“PARAYI BİZ DEĞİL BAKANLIK GÖNDERDİ”

İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da proje için harcanan paranın bakanlık desteği ile gönderilen para olduğunu söyledi.

Çoban, “Vekilimiz Ali Özkaya Bey'in takip ettiği ve kaynağını bulduğu çok önemli bir projeydi bu. İl Özel İdaresi kaynağı ile değil, bakanlık desteği ile yapılan bir projeydi. Parayı da Ali Özkaya vekilimiz bulup göndertmişti. Bilginiz olsun. Bu harcanan para özel idare bütçesi değil bakanlık bütçesidir. Ben de raporları gördüm, buradaki faaliyetlerin durmasının içme suyu ile alakalı değil tamamen fay hattı ile ilgili olduğu belirtilmiş” dedi.

AKP'Lİ VEKİLDEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise kafa karıştıran bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından, çalışmaları durudurlan depo inşaatında sona gelindiğini ve Afyonkarahisar'ın her yerine bu depolardan yaygınlaştıracaklarını ifade eden Özkaya şöyle dedi:

“Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir büyük uğraş verdiğimiz, mevzuatının düzenlenmesine katkı sunduğumuz ve OGM adına 1’incisini Sandıklı Akin Köyüne tünel makinası ile kazarak kurduğumuz doğal soğuk hava deposunun 2’incisine Şuhut Mahmut Köyü’nde kurmaya başladık.

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın gönderdiği özel proje ödeneğiyle de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi adına Dinar Göçerli Köyü’nde kurmaya başladık, kazıda sona yaklaştık. Afyonkarahisar'ın her bölgesine bu depoları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu depolar; bize yılın her mevsimi +4 derece civarında ürünleri firesiz taze olarak ucuza depolama imkanını sağlıyor.

Türk çiftçisinin üretmek sorunu yok. Sorun daha ziyade girdi maliyetine destek (ki Hükümetimiz tarihin en yüksek tarımsal desteğini veriyor), depolama ve pazarlamada. Bu ve benzeri depolama ile lisanslı depoculuk çiftçimize büyük imkanlar sunmaktadır.

Pazarlama alanındaki destek ve gelişmelerle de çiftçimiz üretmeye ve kazanmaya devam ediyor. Allah bereketiyle yemeyi nasip etsin…”