Haluk Levent isyan etti: Bugün 3. gün, fiyat söyleyin hemen gönderelim

Haluk Levent. telefon operatörlerine seslendi: "Bu 3. gün. Nedir bu ya! Fiyat söyleyin hemen gönderelim."

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Haluk Levent, depremin üstünden 50 saat sonra halen iletişim sorunları yaşanmasına dayanamadı. Ahbap Derneği’yle büyük bir yardım organizasyonun koordine eden sanatçı sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla isyan etti:

“Telefon operatörleri!

Bu 3. Gün

Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim!

Nedir bu ya !

Hatay'ın dört bir yanını güçlendirin artık!

Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor.

Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!”

Levent ayrıca, jeneratör firmalarına da seslendi: “Sadece uygun fiyat istiyoruz”

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