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Haluk Levent isyan etti: Bugün 3. gün, fiyat söyleyin hemen gönderelim

Haluk Levent. telefon operatörlerine seslendi: "Bu 3. gün. Nedir bu ya! Fiyat söyleyin hemen gönderelim."

Yayınlanma: 10:14 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Haluk Levent isyan etti: Bugün 3. gün, fiyat söyleyin hemen gönderelim

Haluk Levent, depremin üstünden 50 saat sonra halen iletişim sorunları yaşanmasına dayanamadı. Ahbap Derneği’yle büyük bir yardım organizasyonun koordine eden sanatçı sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla isyan etti:

“Telefon operatörleri!
Bu 3. Gün

Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim!
Nedir bu ya !
Hatay'ın dört bir yanını güçlendirin artık!
Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor.
Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!”

Levent ayrıca, jeneratör firmalarına da seslendi: “Sadece uygun fiyat istiyoruz”

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