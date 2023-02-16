Haluk Levent: TV’ye bağlanmak istedim olmadı, 500 bin TL bağışlıyorum

Bahçeli ve Soylu'nun hedef aldığı Haluk Levent, "Türkiye Tek Yürek" yayını devam ederken bir mesaj paylaştı: "TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı." dedi ve 500 bin TL bağışladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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MHP Lideri Bahçeli’nin, “Sahtekarlar”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Devletle eş koşmaya çalışan varsa elbette ki gereği yerine getirilecek” diyerek hedefe koyduğu Haluk Levent, “Türkiye Tek Yürek” kampanyası yayınına bağlanamadığını açıkladı.

“Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını”, yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler dün akşam 7 saat süren televizyonların ortak yayınında bir araya geldi.

Ancak 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan 11 ildeki depremzedelere yardım toplayan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent yayına bağlanmadı.

‘Tek Yürek Türkiye' kampanyasına katılmak isteyen Levent sosyal medya hesabından canlı yayına bağlanmak istediğini ancak olmadığını vurgulayarak, “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına 500 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Haluk Levent gece yarısı 00.20’de yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“TV ye bağlanmak istedim ama olmadı.

Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma.

Onlara selam olsun.

Ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum.”

BU AKŞAM 22.00’DE ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK

Haluk Levent bu mesajından çok kısa süre önce saat 23.03’te şu paylaşımı yaptı:

“Yarın akşam 22.00’de önemli bir açıklama yapacağım.”

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