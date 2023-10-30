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Hamile kadın, evinin önünde öldürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, komşusu ile arasında husumet bulunan Ş.D.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 6 aylık hamile S.G. hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 22:21 - 30 Ekim 2023 Güncellenme:
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Hamile kadın, evinin önünde öldürüldü

Olay, Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.D. ile komşusu S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.D., pompalı tüfekle ateş açtı.

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Bu sırada evinin önünde oturan 6 aylık hamile S.G., isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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BEBEK KURTARILDI   

S.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Operasyonla kurtarılan bebek ise kuvöze alındı.

Polis, olay yerinden kaçan Ş.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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