Hamile kadın hastaneye böyle yetiştirildi
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan kadın, özel idare ekiplerinin 4 saatlik zorlu mücadelesi sonucu hastaneye yetiştirildi.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan kadın, özel idare ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonu ancak hastaneye yetiştirildi.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan 19 yaşındaki Süheyla Toprak’ın akşam saatlerinde doğum sancılarının artması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istenildi.
KÖY YOLU 4 SAATE ANCAK KARDAN TEMİZLENDİ
Yoğun kar yağışı nedeni ile köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun bildirilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu ambulansın köye ulaşması sağlandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi köyde yapılan Toprak, ardından ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine götürüldü. Süheyla Toprak’ın bir kız çocuğu dünyaya gitirdiği anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anların görüntülerini Bitlis Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaştı.