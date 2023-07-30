Hamile kadına saldırı, bebeğini kaybetti

Bir aylık hamile olan Cansel Dursun, çocuğu ve köpeği ile markete girerken, iddiaya göre köpeğe tepki gösteren kişinin saldırısına uğradı. Genç kadının bebeği düşerken, kocası da karısına saldıran adamı silahla vurdu.

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Olay, iki hafta önce Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan bir çocuk annesi ve bir aylık hamile olan 26 yaşındaki Cansel Dursun, Gebze’de oturan annesinin yanına gitti.

İddiaya göre annesini evinden çıkıp, çocuğu ve köpeğiyle markete giden Cansel Dursun’a, dükkanın önünde duran bir kişi tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Köpeğe tekme atan kişi daha sonra genç kadına saldırdı.

Yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan Cansel Dursun yere düştü, 6 yaşındaki oğlu da kolundan yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Cansel Dursun durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Hastaneye giden hamile kadın bebeğini kaybettiğini öğrendi. Darp raporu alan Cansel Dursun, polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Dursun, kendisini darbeden kişinin yakınları tarafından şikayetini geri çekmesi için tehdit mesajları almaya başladı. Cansel Dursun’un eşi arkadaşının dükkanında oturduğu sırada, saldırganın yakınları uzun namlulu silahlarla dükkana geldi.

EŞİNİ DÖVEN KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

Cansl Dursun’un eşi ise bir süre sonra darp eden kişinin işlettiği dükkana gitti. Tartışmanın büyümesi ile Dursun’un eşi, yanında getirdiği silahla eşini darp eden kişiyi bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan adamın arandığı öğrenildi, Cansel Dursun’un yeğeni ise tutuklandı. (DHA)

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