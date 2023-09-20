Haraç vermeyen esnafı öldürdü, cinayet anı kamerada

Adana'da cep telefonu satan Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin, haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 18 Eylül’de saat 15.00 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati’nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi.

TÜFEK ALIP GERİ GELDİ

Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi. Şüphelinin, Madarati’ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati’yi sokak ortasında vurup, kaçtı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Madarati, hayatını kaybetti. Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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