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Hasan Subaşı İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Hasan Subaşı İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.

Subaşı, “27.Dönem Milletvekilliği yaptığım ve tekrar adaylık talebinde bulunmadığım İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunar kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadelerini kullandı.

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