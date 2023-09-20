Hasta bakıcı olarak çalışıyordu, tıp fakültesini kazandı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta bakıcı olarak görev yapan Semanur Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Çetinkaya, çocuk doktoru olmak istediğini söyledi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hastanede hasta bakıcılık yaparken Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Semanur Çetinkaya’nın Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından kabul edildiği belirtildi.
Rektör Prof. Dr. Çolak başarısından dolayı Çetinkaya’yı kutladı, tıp eğitiminde başarılar diledi.
Çetinkaya çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini ve çocuk doktoru olmak istediğini dile getirdi. (AA)