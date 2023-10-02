Hasta yakınına ‘köpek’ diyen doktora soruşturma

Harran Devlet Hastanesi'nde görevli doktor A.B., zehirlenme şüphesiyle acil servise getirilen ve sevk edilmesine karar verilen kadının eşiyle tartıştı. Hasta yakına "köpek" diyen ve bu anlar cep telefonu kamerasına yansıyan doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Doktor ve hasta yakını birbirlerinden şikayetçi de oldu...

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Şanlıurfa’da ismi açıklanmayan bir kadın, eşi Mehmet K. tarafından dün akşam saatlerinde zehirlenme şüphesiyle Harran Devlet Hastanesi’nde getirildi.

Burada ilk müdahalesi nöbetçi doktor A.B. tarafından yapılan kadının zehirlenme tanısı üzerine Şanlıurfa’ya sevk edilmesi kararlaştırıldı ve kadın için ambulans talebinde bulunuldu.

Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi. Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bir süre sonra doktor ile hasta kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktoer A.B., acil servisten çıkmayan Mehmet K.’ye ‘Köpek’ diyerek bağırdı. Mehmet K.’nin de ‘Köpek sensin’ diyerek karşılık vermesi üzerine doktor A.B. ‘beyaz kod’ verdi.

Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, tepkilere yol açtı. Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa’ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

DOKTORA İDARİ SORUŞTURMA

Hasta yakınına ‘köpek’ demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K.’nin ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi. Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı. (DHA)