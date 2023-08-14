Hastanede kavga: 6 yaralı 4 gözaltı
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yakınlarını görmek istedikleri travma odasına alınmayan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. 6 güvenlik görevlisi darbedilirken, 4 hasta yakını gözaltına alındı.
Nevşehir’de gerçekleşen olay, dün saat 18.50 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesinde meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne 2 hasta getirildi. Hastalar travma bölümünde tedavi altına alındı.
Hasta yakınları kalabalık bir şekilde travma bölümüne gelip yakınlarını görmek istedi. Güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının içeri girmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Arbede yaşandı. Yaşanan olayda 6 güvenlik görevlisi darbedildi. Güvenlik görevlilerinin şikayeti üzerine hasta yakını 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)