Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı

İzmir’de 3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Polis, hastaneden taksi ile kaçan ve kısa süre önce düşük yaptığı için bu kaçırma olayın gerçekleştirdiği iddia edilen kadını gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’in Konak ilçesinde, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp hastanede 3 günlük bebeği kaçıran şüpheli yakalandı, bebek ailesine teslim edildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne gelen bir kadın, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini teste götürme bahanesiyle aldı.

Aile yakınlarından bebek bezi isteme bahanesiyle uzaklaşan kadın kucağında örtüye sardığı bebekle hastaneden uzaklaştı.

Durumu fark eden bebeğin yakınları olayı hastane yetkilileri ve polise bildirdi.

Polis, taksiyle hastaneden uzaklaşan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu kadını kısa sürede bebekle birlikte buldu.

DÜŞÜK YAPTIĞI İÇİN…

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek ailesine teslim edildi, şüpheli S.G. gözaltına alındı.

Zanlının bir süre önce düşük yaptığı, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği iddia edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)