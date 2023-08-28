Hatadan ders çıkarmadı

Hatay’da depremde yıkılan hava limanı ve devlet hastanesi için iki bakandan, iki farklı yaklaşım. Ulaştırma Bakanı, depremde ağır hasar gören Hatay Havalimanı’nın yine aynı riskli bölgeye inşa edileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı ise “Yeri doğru değil” diyerek Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başka yerde yapılacağını söyledi.

Hakan KAYA

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 kentte ağır yıkıma yol açtı. 50 bini aşkın vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği depremlerde, yıkılan ya da hasar gören binlerce binanın arasında çok sayıda kamu binası, otoyollar ve hava limanları da bulunuyor.

22 bin kişinin hayatını Hatay depremde en çok zarar gören kentlerden biri oldu. 13 yıl önce tüm uyarılara rağmen fay hattına inşa edilen Hatay Havalimanı, pistinde oluşan çatlak ve kırıklar nedeniyle kullanıma kapatılırken, arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havaalanını kullanamaması şehre müdahaleyi geciktirdi.

Depremin üzerinden 6 ay geçti. Diğer 10 il gibi Hatay da yaralarını sarmaya uğraşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilirkişilerin, akademisyenlerin, mahkeme kararlarının ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın itirazlarına rağmen 13 yıl önce yapılıp depremde kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın, aynı yere yeniden inşa edileceğini duyurdu. Uraloğlu, “Hatay'a havalimanı projesi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Maalesef projeyi aynı yere yapacağız. Çünkü başka bir yer yok orada. Artık yaklaşım olarak Rize'deki ve Ordu, Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız” dedi.

Uraloğlu'nun “maalesef” vurgusuna dikkat çeken uzmanlar “Bu ifade yanlış iş yapıldığının göstergesi. Hatay'da risk geçmiş değil. Ölüdeniz Fay Hattı'nın stres biriktirdiğini biliyoruz. 13 yıl sonra aynı hatanın bilerek tekrarlanıyor olması kabul edilemez” dedi.

ÇELİK YAPILI HASTANE

Hatay'da depremde ağır hasar gören kamu binalarından biri de Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. 80 kişi enkaz altında kalarak can verdi. Hastanenin akıbetiyle ilgili yazarımız İsmail Saymaz'a konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2016'da açılan bu binanın yıkılacağını ve yerine hastane yapılmayacağını söyledi. Koca “Yeri doğru değil. Bu bina kullanılamaz. Yıkılması gerekiyor. Zemini sıkıntılı. Yeni bir riskli durum oluşturmak istemiyoruz” ifadesini kullandı. Koca, Antakya'da 400 yataklı çelik yapıdan yeni bir eğitim ve araştırma hastanesinin yapıldığını belirtiyor.

80 kişiye mezar oldu

Hatay'da dere yatağı kenarına inşa edilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası da yıkıldı. Hatay'da dere yatağı kenarına inşa edilmiş olan Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasının 2006'da %40 oranında depreme dayanıksız raporu olduğu biliniyor. Birlik Sağlık Sendikası 2010, 2011, 2012'de “Kampüs hastane projemiz ölüm projemiz olmasın!” çağrısıyla tehlikeye dikkat çekmeye çalıştı. Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı, hastane 2016'da bakanlığa teslim edildi. 7 yıl sonra onlarca hasta ve sağlık çalışanı enkaz altında kaldı. Sağlık Bakanı Koca, “Hastane binası neden riskli bir zemine yapıldı?” sorusuna ise karşılığı verdi: “O dönemin siyasi arkadaşları öyle karar vermişler. Havaalanı yeri uygun mu? Bak, havaalanı devrede değil. Su basıyor. Burası da aynı. Havza yani. Aynı yanlışı sürdürmek durumunda olamayız.”

İskenderun ve Altınözü tarafına taşınabilirdi

AKP iktidarı tüm mahkeme kararlarına ve uyarılara rağmen Hatay Havalimanı'nı riskli alana inşa etti. Birgün'ün haberine göre TEMA'nın havalimanı için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına karşı açtığı davada, bilirkişiler depremsellik etkisi çalışmasının eksik olduğunu belirterek büyük riske dikkat çekti. Yine davada, Hava Kuvveti Komutanlığı Uçuş Emniyet Şube Müdürü tarafından verilen rapor da görmez gelindi. Raporda, alanın uçak-kuş çarpışması bakımından çok yüksek risk taşıdığına dikkat çekildi.

SAVAŞ: YER DEĞİŞMELİ

Tüm bu kararlara, uyarılara ve itirazlara rağmen AKP iktidarı, peş peşe aldırdığı ÇED kararlarıyla Hatay Havalimanı'nı inşa etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da “Havaalanının yerinin kesinlikle değişmesi lazım ama Sayın Ulaştırma Bakanımıza şunu sormak isterim. Oraya keyfi uçaklar iniyor ama tarifeli uçaklar inemiyor. Altı buçuk ay oldu, oradaki bir asfalt düzeltilemez mi, siz 22 yıldır hükümetsiniz, bunu sizin bir haftada bitirmeniz lazım. Altınözü veya İskenderun tarafında bir yer belirlenerek havaalanı taşınabilir” diye konuştu.