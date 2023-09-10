Hatalı sollama kazası: 12 yaralı
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy yakınlarında hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada, 5 otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı turistik Ören karayolunun İkizköy’deki Akbelen ormanı yakınlarındaki köprüde öğle saatlerinde meydana gelen kazaya, hatalı sollama yapan sürücü neden oldu.
Hatalı sollama yapan sürücü otomobiliyle önce demir bariyerlere çarptı, sonra karşıdan gelen araç ile ardından da solladığı araç ile çarpıştı.
Kazada aynı anda karşı istikametten gelen iki araç da çarpışan otomobillere çarpınca kaza yeri savaş alanına döndü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 5 aracın karıştığı kazada toplam 12 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.