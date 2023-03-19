Hatay açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında Hatay yakınlarında saat 11.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de Hatay’ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 95 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, deniz yüzeyinin 7 kilometre derininde olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ