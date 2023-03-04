Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması

Hatay Valiliği, depremde ağır yıkımlar yaşanan kentte içme suyu sıkıntısı olduğu iddiaların doğru olmadığını, sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacağını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin olduğu Hatayda su sıkıntısı yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Kentte içme suyu sıkıntısı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.” (DHA)

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