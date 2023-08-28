Hatay ve Malatya’da sağanak
Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Hatay'ın Erzin ilçesinde de sağanak etkili oldu.
Hatay’ın Erzin ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı, bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.
Erzin Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.
MALATYA’DA SAĞANAK
Malatya’da akşam saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.
Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı. Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.