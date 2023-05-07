Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 11.36’da merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 11.36’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi ev ve iş yerlerindeyken hisseden vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşadı. İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, “Sarsıntı büyüktü, 6.0 gibi hissettik. Çalışanlarla birlikte dışarı çıktık. Şu an içeride kazanlarda yemek pişiyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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