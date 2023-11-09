Hatay’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay''ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32’de merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, saat 05.32’de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Hatay İli Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi. (DHA)

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