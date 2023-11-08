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Hatay’da depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı.

Yayınlanma: 21:30 - 08 Kasım 2023 Güncellenme:
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Hatay’da depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesinde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.

Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek. (DHA)

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