Hatay’da depremzedeler sağlıksız hastanelerde

Türkiye 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışırken Hatay’da depremden zarar gören kamu ve hastanelerle ilgili olarak CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Sağlık hizmeti almaya giden depremzedeler sağlıksız binalarla karşılaştı” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da da deprem sonrasında hastanelerin yıkılması ve ağır hasar görmesi nedeniyle sağlık hizmeti sunulmasında büyük sorunlar yaşanıyor. CHP Muğla Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Av. Burak Erbay, “Sağlık hizmeti almaya giden depremzedeler sağlıksız binalarla karşılaştı” dedi.

CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle ilk günden bu yana Hatay'da bulunan Burak Erbay, bölgede yıkılan hastanelerde incelemelerde bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi'nde incelemeler gerçekleşti.

SAĞLIK HİZMETİ VERECEK BİNA SAĞLIKSIZ YAPILMIŞ

Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar dileyen CHP'li Burak Erbay, “Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Deprem felaketinde görev yapan herkese, özellikle çok zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Depremde birçok kamu binası gibi Hatay'da bulunan hastanelerde kullanılamaz hale gelmiştir. İlk depremin ardından zarar gören hastaneler, iki gün önce meydana gelen depremler sonrasında kullanılamaz hale gelmiş ve tahliye edilmiştir. Hatay'da artık yurttaşların sağlık hizmeti alabileceği bir hastane binası bulunmuyor. Sağlık hizmetleri hastanenin bahçesine kurulan sahra hastanesinde çok zor şartlarda sunulmaya çalışılıyor. Bu zor şartlarda, büyük bir gayret ve özveri ile yurttaşlara hizmet vermeye çalışan sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ama siyasi iktidar yapması gerekeni yapmamış. Bu deprem bize gösterdi ki, her şartta ayakta kalması gereken hastaneler düzgün yapılmamış” diye konuştu.

HASTANE TARIM ARAZİSİNE YAPILMIŞ

Dünyanın her yerinde her türlü afet ve savaşta hastanelerin ayakta kaldığını ifade eden Erbay şöyle konuştu: “Hatay'da, maalesef görüyoruz ki rant için inşa edilmiş. Tarım arazilerinin kurutulması sonucunda elde edilen bir araziye hastane inşa edilmiş. Hastaneler sağlam zemine, sağlam bir şekilde inşa edilmesi gerekirken burada tarım arazisine hastane yapılmış. Böyle bir alana hastane inşa edilebilmesi için, zemin etüdü yapılması, gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması gerekirdi. İnşa sürecinin denetlenmesi ve imalat sonrası hastane teslim alınırken gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bütün bunların yapılıp yapılmadığı belli değildir. Bu açıkça iş bilmezliktir.”

HASTANENİN BOŞALTILMASI SONRASINDA İLAÇLAR ORTADA KALDI

İlk deprem sonrasında Hatay Devlet Hastanesi'nin boşaltıldığını da hatırlatan CHP'li Erbay, “İki gün önce meydana gelen depremler sonrasında ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi hasar görerek boşaltıldı. Hastalarla birlikte tıbbi gereçler ve ilaçlarda hastane bahçesine kurulan sahra hastanesine taşındı. Ancak büyük bir karışıklık var. İlaçlar üst üste yığılmış durumda. Gerekli tasnif yapılamamış” dedi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ BULUNUYOR

Deprem sonrası yeterli hijyenin sağlanamaması nedeniyle salgın hastalık riskinin ortaya çıktığını hatırlatan Erbay şunları söyledi: “Özellikle uyuz salgını olduğun dair duyumlar alıyoruz. Şu anda en önemli sorunlardan birisi hijyen ve salgın hastalıkla mücadeledir. Bu nedenle gerekli çalışmalar yapılarak salgın hastalıklara karşı tedbirler alınmalıdır.

Depremin üzerinden 17 gün geçti. Hala çadır sorunu çözülmedi, insanlar gıda sıkıntısı yaşıyor. Gerekli sağlık hizmeti sunulamıyor. 20 yıldır iktidarda olan, ülkemizde bu kadar büyük yıkıma neden olan, depreme zamanında müdahale edemeyen, yurttaşlara bu soğukta bir çadır bile ulaştıramayan bir siyasi iktidarın bu sorunu çözmesi ve deremden etkilenen bölgeleri yeniden ayağa kaldırması beklenemez.”

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